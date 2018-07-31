Группа быстрого реагирования добиралась к взломанной
квартире Левы Би-2 полчаса. Грабители за это время успели завершить свое черное
дело и скрыться с места происшествия.
Группа быстрого реагирования добиралась к взломанной
квартире Левы Би-2 полчаса. Грабители за это время успели завершить свое черное
дело и скрыться с места происшествия.
Сигнал на пульт частного охранного предприятия "Радуга"
из стоящей под охраной квартиры известного музыканта поступил в 6:09. Однако группа
быстрого реагирования поспела на адрес только в 6:39, сообщает телеграм-канал
"112". За это время можно не только обчистить дом, но и вскрыть
средних размеров сейф, отмечает канал.
Как сообщалось, 31 июля воры-домушники вскрыли квартиру в
центре Москвы, на улице 1905 года. Хозяин – рок-музыкант Игорь Бортник (более
известный как Лева Би-2), отдыхает на испанском курорте Марбелья. Музыкант активно
размещает в Instagram
снимки с отдыха. Так что злодеи точно знали: хозяев нет дома, а квартира,
скорее всего, на сигнализации.
Игорь Бортник занимает две квартиры на третьем этаже сталинского
дома. Некоторое время назад он приобрел "трешку" и соседнюю "однушку".
Объединив все в одну квартиру и установив общую железную дверь, артист получил
шикарные апартаменты, в которые вселился с женой и двумя детьми.
К преступлению, судя по всему, готовились тщательно. Глазки
видеокамер были заклеены, а время для вскрытия было выбрано глубоко за полночь.
Соседка музыканта ложится спать поздно, и в эту ночь, как обычно, смотрела
телевизор. Она единственная слышала подозрительные звуки со стороны лестничной
клетки около 2:30, но выходить побоялась.
Информация, которую публикует "МК", отличается от
той, что передает телеграм-канал. По данным издания, сигнализация сработала в 5:30,
а охрана прибыла на место спустя считанные минуты. Тем не менее, грабителей уже
и след простыл. В квартире беспорядок – предположительно, воры успели вынести
все ценное. Однако оценить ущерб может лишь сам артист, который не торопится
возвращаться из Испании.