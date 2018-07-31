Группа быстрого реагирования добиралась к взломанной квартире Левы Би-2 полчаса. Грабители за это время успели завершить свое черное дело и скрыться с места происшествия.

Группа быстрого реагирования добиралась к взломаннойквартире Левы Би-2 полчаса. Грабители за это время успели завершить свое черноедело и скрыться с места происшествия.Сигнал на пульт частного охранного предприятия "Радуга"из стоящей под охраной квартиры известного музыканта поступил в 6:09. Однако группабыстрого реагирования поспела на адрес только в 6:39, сообщает телеграм-канал"112". За это время можно не только обчистить дом, но и вскрытьсредних размеров сейф, отмечает канал.Как сообщалось, 31 июля воры-домушники вскрыли квартиру вцентре Москвы, на улице 1905 года. Хозяин – рок-музыкант Игорь Бортник (болееизвестный как Лева Би-2), отдыхает на испанском курорте Марбелья. Музыкант активноразмещает в Instagramснимки с отдыха. Так что злодеи точно знали: хозяев нет дома, а квартира,скорее всего, на сигнализации.Игорь Бортник занимает две квартиры на третьем этаже сталинскогодома. Некоторое время назад он приобрел "трешку" и соседнюю "однушку".Объединив все в одну квартиру и установив общую железную дверь, артист получилшикарные апартаменты, в которые вселился с женой и двумя детьми.К преступлению, судя по всему, готовились тщательно. Глазкивидеокамер были заклеены, а время для вскрытия было выбрано глубоко за полночь.Соседка музыканта ложится спать поздно, и в эту ночь, как обычно, смотрелателевизор. Она единственная слышала подозрительные звуки со стороны лестничнойклетки около 2:30, но выходить побоялась.Информация, которую публикует "МК", отличается оттой, что передает телеграм-канал. По данным издания, сигнализация сработала в 5:30,а охрана прибыла на место спустя считанные минуты. Тем не менее, грабителей ужеи след простыл. В квартире беспорядок – предположительно, воры успели вынестивсе ценное. Однако оценить ущерб может лишь сам артист, который не торопитсявозвращаться из Испании.