Группа быстрого реагирования добиралась к взломанной квартире Левы из Би-2 полчаса. Грабители за это время успели завершить свое черное дело и скрыться с места происшествия.

Группа быстрого реагирования добиралась к взломаннойквартире Левы из "Би-2" полчаса. Грабители за это время успели завершить свое черноедело и скрыться с места происшествия.Сигнал на пульт частного предприятия "Радуга"из стоящей под охраной квартиры известного музыканта поступил в 06:09. Однако группабыстрого реагирования подоспела только в 06:39, передает Telegram-канал"112". За это время можно не только обчистить дом, но и вскрытьсредних размеров сейф, отмечает канал.Как сообщалось, 31 июля воры-домушники вскрыли квартиру вцентре Москвы, на улице 1905 года. Хозяин – рок-музыкант Игорь Бортник (Лева из группы "Би-2") – отдыхает на испанском курорте Марбелья. Певец активноразмещает в Instagramснимки из отпуска, так что злодеи знали точно: квартира пуста и,скорее всего, на сигнализации.Бортник занимает две квартиры на третьем этаже сталинскогодома. Некоторое время назад он приобрел трешку и соседнюю однушку.Объединив их и установив общую железную дверь, артист получилшикарные апартаменты, куда вселился с женой и двумя детьми.К преступлению, судя по всему, готовились тщательно. Глазкивидеокамер были заклеены, а время для вскрытия было выбрано глубоко за полночь.Соседка музыканта ложится спать поздно, и в эту ночь, как обычно, смотрелателевизор. Она единственная слышала подозрительные звуки с лестничнойклетки около 02:30, но выходить побоялась.Информация, которую публикует "МК", отличается от сведений Telegram-канала. По данным издания, сигнализация сработала в 05:30,а охрана прибыла на место через несколько минут, но грабителей ужеи след простыл. В квартире царил беспорядок – предположительно, воры успели вынестивсе ценное. Оценить ущерб сможет лишь сам артист, который не торопитсявозвращаться из Испании.