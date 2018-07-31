Группа быстрого реагирования добиралась к взломанной
квартире Левы из Би-2 полчаса. Грабители за это время успели завершить свое черное
дело и скрыться с места происшествия.
Группа быстрого реагирования добиралась к взломанной
квартире Левы из "Би-2" полчаса. Грабители за это время успели завершить свое черное
дело и скрыться с места происшествия.
Сигнал на пульт частного предприятия "Радуга"
из стоящей под охраной квартиры известного музыканта поступил в 06:09. Однако группа
быстрого реагирования подоспела только в 06:39, передает Telegram-канал
"112". За это время можно не только обчистить дом, но и вскрыть
средних размеров сейф, отмечает канал.
Как сообщалось, 31 июля воры-домушники вскрыли квартиру в
центре Москвы, на улице 1905 года. Хозяин – рок-музыкант Игорь Бортник (Лева из группы "Би-2") – отдыхает на испанском курорте Марбелья. Певец активно
размещает в Instagram
снимки из отпуска, так что злодеи знали точно: квартира пуста и,
скорее всего, на сигнализации.
Бортник занимает две квартиры на третьем этаже сталинского
дома. Некоторое время назад он приобрел трешку и соседнюю однушку.
Объединив их и установив общую железную дверь, артист получил
шикарные апартаменты, куда вселился с женой и двумя детьми.
К преступлению, судя по всему, готовились тщательно. Глазки
видеокамер были заклеены, а время для вскрытия было выбрано глубоко за полночь.
Соседка музыканта ложится спать поздно, и в эту ночь, как обычно, смотрела
телевизор. Она единственная слышала подозрительные звуки с лестничной
клетки около 02:30, но выходить побоялась.
Информация, которую публикует "МК", отличается от сведений Telegram-канала. По данным издания, сигнализация сработала в 05:30,
а охрана прибыла на место через несколько минут, но грабителей уже
и след простыл. В квартире царил беспорядок – предположительно, воры успели вынести
все ценное. Оценить ущерб сможет лишь сам артист, который не торопится
возвращаться из Испании.