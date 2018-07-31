Среди убитых в Центральноафриканской республике россиян был известный
журналист Орхан Джемаль. Несколько лет назад он чуть не погиб в Ливии при
схожих обстоятельствах.
Среди убитых в Центральноафриканской республике россиян был известный
журналист Орхан Джемаль. Несколько лет назад он чуть не погиб в Ливии при
схожих обстоятельствах.
Трое россиян 31 июля попали в засаду в ЦАР и были убиты. По данным телеканала
"Дождь", неизвестные вооруженные люди открыли огонь по российским журналистам,
среди которых был 51-летний Орхан Джемаль, сын Гейдара Джемаля, известного общественного
деятеля, скончавшегося в 2016 году от рака.
Не исключено,
что нападение было совершено с целью ограбления. Группу ждала засада на дороге, которую завалили
камнями неизвестные. Водитель, который вез россиян, исчез.
Орхан Джемаль не раз бывал в горячих точках. В 2008 году он написал книгу
"Хроники пятидневной войны". В августе 2011 года журналист был серьезно ранен в
ногу в Ливии, во время битвы за Триполи.
В поездке в Африку его сопровождали оператор Кирилл
Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Эти данные пока не подтверждены
официально, сообщалось, что у погибших в ЦАР были обнаружены пресс-карты газеты
"Известия". Однако в редакции издания опровергли эту информацию: там говорят,
что все их сотрудники живы.
Также по неподтвержденной информации,
журналисты вылетели в Банги 27 июля снимать совместный фильм с Центром
управления расследованиями беглого олигарха Михаила Ходорковского.
Министерство иностранных дел России выясняет,
действительно ли убитые были россиянами. Представитель ведомства Мария Захарова
сослалась на информацию местных властей, согласно которой в стране найдены тела
трех человек, предположительно россиян. Наши дипломаты выехали на место для
опознания погибших.
Центральноафриканскую республику несколько лет раздирают
конфликты: после свержения в 2013 году президента Франсуа Бозизе вооруженные
группировки борются за власть и контроль над природными ресурсами.
Россия получила мандат ООН на участие в подготовке двух
центральноафриканских батальонов – для этого было частично снято международное
эмбарго на поставки оружия в республику. По просьбе президента ЦАР Туадера в страну
недавно выехали семеро российских военных и 170 гражданских инструкторов.