Среди убитых в Центральноафриканской республике россиян был известный журналист Орхан Джемаль. Несколько лет назад он чуть не погиб в Ливии при схожих обстоятельствах.

Среди убитых в Центральноафриканской республике россиян был известныйжурналист Орхан Джемаль. Несколько лет назад он чуть не погиб в Ливии присхожих обстоятельствах.Трое россиян 31 июля попали в засаду в ЦАР и были убиты. По данным телеканала"Дождь", неизвестные вооруженные люди открыли огонь по российским журналистам,среди которых был 51-летний Орхан Джемаль, сын Гейдара Джемаля, известного общественногодеятеля, скончавшегося в 2016 году от рака.Не исключено,что нападение было совершено с целью ограбления. Группу ждала засада на дороге, которую завалиликамнями неизвестные. Водитель, который вез россиян, исчез.Орхан Джемаль не раз бывал в горячих точках. В 2008 году он написал книгу"Хроники пятидневной войны". В августе 2011 года журналист был серьезно ранен вногу в Ливии, во время битвы за Триполи.В поездке в Африку его сопровождали оператор КириллРадченко и режиссер Александр Расторгуев. Эти данные пока не подтвержденыофициально, сообщалось, что у погибших в ЦАР были обнаружены пресс-карты газеты"Известия". Однако в редакции издания опровергли эту информацию: там говорят,что все их сотрудники живы.Также по неподтвержденной информации,журналисты вылетели в Банги 27 июля снимать совместный фильм с Центромуправления расследованиями беглого олигарха Михаила Ходорковского.Министерство иностранных дел России выясняет,действительно ли убитые были россиянами. Представитель ведомства Мария Захаровасослалась на информацию местных властей, согласно которой в стране найдены телатрех человек, предположительно россиян. Наши дипломаты выехали на место дляопознания погибших.Центральноафриканскую республику несколько лет раздираютконфликты: после свержения в 2013 году президента Франсуа Бозизе вооруженныегруппировки борются за власть и контроль над природными ресурсами.Россия получила мандат ООН на участие в подготовке двухцентральноафриканских батальонов – для этого было частично снято международноеэмбарго на поставки оружия в республику. По просьбе президента ЦАР Туадера в странунедавно выехали семеро российских военных и 170 гражданских инструкторов.