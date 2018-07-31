Полевой лагерь для молодых спасателей. В Ковровском районе стартовали всероссийские соревнования «Юный пожарный». Участники – школьники старших классов. Команды, по одной от каждого федерального округа, плюс коллектив из Москвы. В течение 4 дней ребята будут бороться за звание лучшего отряда, демонстрируя свои навыки в пожарно-прикладном спорте. Алексей Дудин продолжит тему.

Полевой лагерь для молодых спасателей. В Ковровском районе стартовали всероссийские соревнования Юный пожарный. Участники – школьники старших классов. Команды, по одной от каждого федерального округа, плюс коллектив из Москвы. В течение 4 дней ребята будут бороться за звание лучшего отряда, демонстрируя свои навыки в пожарно-прикладном спорте. Алексей Дудин продолжит тему.(Ковровский район)Василий Михеев, участник соревнований (Челябинская область): Это штаны, это боевая куртка, ремень каска.- Как по жаре, в ней маршировать будете?- Нет, жарко будет очень.Команда Челябинской области готовится к своей презентации. Ребята примеряют новую форму, в которой будут выступать. В одной палатке вся команда. Здесь они обговаривают нюансы предстоящих состязаний, здесь и живут. Под одной крышей и юноши, и девушки.Даша Репринцева, участница соревнований (Еврейская автономная область): "По условиям комфортно, удобно в палатках, тепло ночью. Если нужно переодеться, мальчиков выгоняем. Но это ничего страшного - на всех соревнованиях так".В общем строю Настя Савельева. 1 сентября она пойдёт в 11 класс. Нынешнее лето для неё - не время отдыха. Старшеклассница вовсю готовилась к всероссийским соревнованиям. Победить, конечно, хотелось бы, признаётся девушка из Иваново, однако, спортивная составляющая полевого лагеря Юный спасатель - не самое главное.Настя Савельева, участница соревнований (г. Иваново): "Эти соревнования не только спортивная часть, нужно общаться, нужно знакомиться с новыми людьми. Это не ЦФО, здесь мы видим людей из разных регионов за тысячи километров, которые к нам приезжали".Барабанная дробь для будущих победителей. На построении лучшие молодые спасатели страны. Чтобы приехать во Владимирскую область они заняли первые места сначала в своих регионах, а затем и в федеральных округах. Занимаются старшие школьники пожарным делом не первый год, и не понаслышке знают, что такое боевое развёртывание и как проводить эвакуацию.Ренат Еникеев, директор департамента надзорной деятельности МЧС России: "Это развивает у их коллег такое же чувства, такие же отношения, прививает любовь к пожарному делу, если мы это будем традиционно проводить, естественно, мы воспитаем подрастающее поколение в нужном русле".Владимир Белозёров, начальник ГУ МЧС России по Владимирской области: "Будут знать, как себя вести в экстремальных ситуациях и, самое главное, смогут оказать помощь человеку, который находится в беде".У старшеклассников будет много творческой и спортивной работы. Ребятам предстоит преодолеть комбинированную эстафету, на скорость завязывать пожарные узлы, провести учебную эвакуацию, показать навыки тушения пожара.Андрей Свиридов, участник соревнований (Красноярский край): "Такие качества как сила ловкость ум и слаженность команды, если командой не будешь работать, ничего не получится".Завершит свою работу полевой лагерь 3 августа. Тогда и станет понятно, в каком регионе лучшие молодые спасатели.