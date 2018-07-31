Злоумышленник познакомился с мужем заявительницы и тайно похитил у него ключи от автомобиля марки «БМВ»...

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное задержали 32-летнего приезжего, подозреваемого в краже автомобиля», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о краже автомобиля. По словам заявительницы, неизвестный похитил ее автомобиль марки «БМВ», припаркованный у одного из домов на Ореховом бульваре. Также потерпевшая сообщила о том, что обнаружила свой автомобиль, но с другими регистрационными знаками, припаркованным у одного из продуктовых магазинов в Борисовском проезде.Ущерб составил 1 млн 220 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 32-летний приезжий, у которого были обнаружены и изъяты государственные регистрационные знаки и ключи от автомобиля.Похищенный автомобиль изъят.Как установили полицейские, злоумышленник познакомился с мужем заявительницы, у которого тайно похитил ключи от транспортного средства.По данному факту следствием ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявления дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22