Крымский мост по-прежнему не дает покоя президенту Украины Петру Порошенко. Новые санкции, введенные Западом в связи с воссоединением полуострова с Россией и строительством моста, привели в восторг лидера Незалежной.

Крымский мост по-прежнему не дает покоя президенту УкраиныПетру Порошенко. Новые санкции, введенные Западом в связи с воссоединениемполуострова с Россией и строительством моста, привели в восторг лидераНезалежной.Порошенко поприветствовал новые ограничительные меры, сделавсоответствующую запись на своей странице в Twitter. "Приветствую решение СоветаЕвропейского союза о введении санкций против шести человек, причастных кнезаконному строительству Керченского моста!" – приводит слова лидераНезалежной .О новых ограничительных мерах ЕС было объявлено во вторник,31 июля. Документ был опубликован в официальном журнале Европейского союза.Среди организаций, попавших под санкции, значатся ООО"Стройгазмонтаж", ООО "Стройгазмонтаж-Мост", ПАО"Мостотрест" и ряд других.На новые ограничения уже успели отреагировать в инфоцентре"Крымский мост". Там заявили, что очередной санкционный удар не окажутникакого влияния на реализуемые на полуострове проекты, пишет .В свою очередь, депутат крымского Госсовета ВладиславГанжара отметил, что новые ограничения уже никого не удивляют. По словампарламентария, все, кто участвовал в возведении моста через Керченский проливхорошо осознавали возможные последствия. "Но это никого не пугало", -добавил Ганжара.Законодатель подчеркнул, что санкции вводились и в процессестроительства Крымского моста. Однако несмотря на это, напомнил депутат, объектбыл введен в эксплуатацию, причем гораздо раньше срока. "Строительствовторой части продолжается", – сказал он.При этом Ганжара посетовал, что несмотря на те голоса,которые раздаются в ЕС в пользу сотрудничества с Россией, официальный Брюссельпродолжает следовать в русле политики Соединенных Штатов. "Но вопрекиполитике санкций позитивные процессы на полуострове сдержать неполучается", – резюмировал парламентарий.