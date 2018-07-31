Крымский мост по-прежнему не дает покоя президенту Украины
Петру Порошенко. Новые санкции, введенные Западом в связи с воссоединением
полуострова с Россией и строительством моста, привели в восторг лидера
Незалежной.
Крымский мост по-прежнему не дает покоя президенту Украины
Петру Порошенко. Новые санкции, введенные Западом в связи с воссоединением
полуострова с Россией и строительством моста, привели в восторг лидера
Незалежной.
Порошенко поприветствовал новые ограничительные меры, сделав
соответствующую запись на своей странице в Twitter. "Приветствую решение Совета
Европейского союза о введении санкций против шести человек, причастных к
незаконному строительству Керченского моста!" – приводит слова лидера
Незалежной .
О новых ограничительных мерах ЕС было объявлено во вторник,
31 июля. Документ был опубликован в официальном журнале Европейского союза.
Среди организаций, попавших под санкции, значатся ООО
"Стройгазмонтаж", ООО "Стройгазмонтаж-Мост", ПАО
"Мостотрест" и ряд других.
На новые ограничения уже успели отреагировать в инфоцентре
"Крымский мост". Там заявили, что очередной санкционный удар не окажут
никакого влияния на реализуемые на полуострове проекты, пишет .
В свою очередь, депутат крымского Госсовета Владислав
Ганжара отметил, что новые ограничения уже никого не удивляют. По словам
парламентария, все, кто участвовал в возведении моста через Керченский пролив
хорошо осознавали возможные последствия. "Но это никого не пугало", -
добавил Ганжара.
Законодатель подчеркнул, что санкции вводились и в процессе
строительства Крымского моста. Однако несмотря на это, напомнил депутат, объект
был введен в эксплуатацию, причем гораздо раньше срока. "Строительство
второй части продолжается", – сказал он.
При этом Ганжара посетовал, что несмотря на те голоса,
которые раздаются в ЕС в пользу сотрудничества с Россией, официальный Брюссель
продолжает следовать в русле политики Соединенных Штатов. "Но вопреки
политике санкций позитивные процессы на полуострове сдержать не
получается", – резюмировал парламентарий.