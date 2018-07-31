Украина продолжает нагнетать военную истерию у российских границ. Власти Незалежной могут пойти на резкую эскалацию ситуации в Донбассе, а также в Крыму, традиционно обвинив в развязывании агрессии Россию.

Украина продолжает нагнетать военную истерию у российскихграниц. Власти Незалежной могут пойти на резкую эскалацию ситуации в Донбассе,а также в Крыму, традиционно обвинив в развязывании агрессии Россию.В очередной раз о полномасштабной войне с Москвой заговорил один из главных"ястребов" нынешнего киевского режима – секретарь Советанацбезопасности Александр Турчинов. В ходе общения с прессой он заявил, чтоРоссия "в любой момент готова активизироваться в Донбассе".В доказательство "агрессивных" намерений России Турчинов отметил, что Москва сосредоточила большое количество войск на восточных рубежахНезалежной. По его мнению, это говорит о том, что Кремль по-прежнемурассматривает вариант дестабилизации ситуации на Украине.Турчинов уверен, что Москва настроена на эскалацию в целяхповлиять на результаты президентских и парламентских выборов в Незалежной."Мы не исключаем и военных действий против нашей страны, когда они увидят,что любые другие формы не дают результат", – добавил секретарь Совбеза.Вполне возможно, что Украина попытается провести очереднуювооруженную провокация в Донбассе, используя ее для отвлечения внимания, а самав этот момент начнет боевые действия на границе с Крымом. Во всяком случае овозможности атаки Незалежной на полуостров предупреждает бывший министр оборонысамопровозглашенной Донецкой республики Игорь Стрелков. По его словам,вооруженные силы Украины постоянно накапливают силы рядом с Крымом и атакуютполуостров при первом удобном случае.Кроме того, Стрелков видит большую опасность в наращиваниивоенной риторики против России странами Запада, а также продолжающейсяпереброской сил НАТО к нашим границам. "И авиацию, и сухопутные силы, и флоты —все это подтягивается", – констатировал бывший министр обороны ДНР в эфиреинтернет-канала "Рой ТВ".Стоит отметить, что о возможном вооруженном конфликте наУкраине применительно к президентским выборам в стране говорила ранее лидерпартии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Правда, в отличие от Турчинова,она предупреждала, что инициатором боевых действий станет глава Незалежной ПетрПорошенко.По ее словам, большая война нужна президенту для того, чтобыввести военное положение. В таком случае выборы главы государства, на которыхего шансы на победу достаточно малы, будут автоматически отменены.