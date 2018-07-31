Украина продолжает нагнетать военную истерию у российских
границ. Власти Незалежной могут пойти на резкую эскалацию ситуации в Донбассе,
а также в Крыму, традиционно обвинив в развязывании агрессии Россию.
Украина продолжает нагнетать военную истерию у российских
границ. Власти Незалежной могут пойти на резкую эскалацию ситуации в Донбассе,
а также в Крыму, традиционно обвинив в развязывании агрессии Россию.
В очередной раз о полномасштабной войне с Москвой заговорил один из главных
"ястребов" нынешнего киевского режима – секретарь Совета
нацбезопасности Александр Турчинов. В ходе общения с прессой он заявил, что
Россия "в любой момент готова активизироваться в Донбассе".
В доказательство "агрессивных" намерений России Турчинов отметил, что Москва сосредоточила большое количество войск на восточных рубежах
Незалежной. По его мнению, это говорит о том, что Кремль по-прежнему
рассматривает вариант дестабилизации ситуации на Украине.
Турчинов уверен, что Москва настроена на эскалацию в целях
повлиять на результаты президентских и парламентских выборов в Незалежной.
"Мы не исключаем и военных действий против нашей страны, когда они увидят,
что любые другие формы не дают результат", – добавил секретарь Совбеза.
Вполне возможно, что Украина попытается провести очередную
вооруженную провокация в Донбассе, используя ее для отвлечения внимания, а сама
в этот момент начнет боевые действия на границе с Крымом. Во всяком случае о
возможности атаки Незалежной на полуостров предупреждает бывший министр обороны
самопровозглашенной Донецкой республики Игорь Стрелков. По его словам,
вооруженные силы Украины постоянно накапливают силы рядом с Крымом и атакуют
полуостров при первом удобном случае.
Кроме того, Стрелков видит большую опасность в наращивании
военной риторики против России странами Запада, а также продолжающейся
переброской сил НАТО к нашим границам. "И авиацию, и сухопутные силы, и флоты —
все это подтягивается", – констатировал бывший министр обороны ДНР в эфире
интернет-канала "Рой ТВ".
Стоит отметить, что о возможном вооруженном конфликте на
Украине применительно к президентским выборам в стране говорила ранее лидер
партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Правда, в отличие от Турчинова,
она предупреждала, что инициатором боевых действий станет глава Незалежной Петр
Порошенко.
По ее словам, большая война нужна президенту для того, чтобы
ввести военное положение. В таком случае выборы главы государства, на которых
его шансы на победу достаточно малы, будут автоматически отменены.