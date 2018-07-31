Дети короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова весело проводят время на каникулах. Красочная видеозапись отдыха наследников звезды вызвала много вопросов у фанатов.

Дети короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова веселопроводят время на каникулах. Красочная видеозапись отдыха наследников звездывызвала много вопросов у фанатов.Часть каникул отпрыски Киркова Мартин и Алла-Виктория провелив Греции. В своем Instagram Филипп опубликовал видео, на котором ребятишкилетают на вертолете над золотыми пляжами райского курорта."ГРЕЦИЯ! СПАСИБО!! Это было незабываемо! А мы полетелидальше!! Встречай нас, веселых и находчивых -СЕН-ТРОПЕ, МОНАКО, КОМО ИВЕНЕЦИЯ...(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Киркоров под видеозаписью. Однако, пользователей Сети обратиливнимание, что вместе с наследниками певца летала неизвестная девочка (или мальчик).Загадочного ребенка певец никак не представил.В комментариях интернет-обыватели много раз спрашивалиартиста откуда взялась девчушка. "Кто знает,ответьте.... что за мальчик третий?", "Филипп, у Вас уже 3 детей?))","А третий чей", "Третий ребенок чей?не узнаю..", "Детки подросли,красивые они у вас, Филипп! Счастья вам, да храни вас Господь!!!", "Замечательныемалыши!!! А что у Филиппа уже трое детей?", "Чей там еще ребенок","А третьий чей?", – не унимались фолловеры.Напомним, что не так давно Грецию потряс страшный леснойпожар. Погибли сотни человек. Как раз во время катаклизма на территории острованаходились наследники Филиппа. Киркоров сообщил поклонникам, что егоотпрыски в безопасности, но вскоре улетят в Болгарию.