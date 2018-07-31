Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко поразил красотой пользователей Instagram. Поклонники уверены, что вскоре юноша составит конкуренцию знаменитым родителям.

Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко поразил красотойпользователей Instagram. Поклонники уверены, что вскоре юноша составитконкуренцию знаменитым родителям.Сергей постоянно будоражит умы фанаток своими обнаженнымиформами. В его микроблоге огромное количество снимков в стиле ню.Для того чтобы в 48 лет продолжать сводить с ума миллионы женщин стриптизер тщательно следит за своим телом. Проводит много времени вспортивном зале и занимается плаванием.Однако артист с гордостью показывает не только свои упругие бицепсыи ягодицы. Он часто хвастается подросшим сыном Архипом. К примеру, на одном изпоследних опубликованных снимков Глушко позирует вместе с наследником. Юношазначительно подрос и похорошел.Подписчики отметили, что подросток взял от родителейтолько самое лучшее, поэтому вырос невероятным красавцем и даже смог затмить стареющего отца-стриптизера. По словам фолловеров, Архипу достался мамин разрез глаз, а также папин нос и овал лица."Красавчики. Вся семьяизумительная (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. –Прим. ред.)", "Вам бы еще 😊красивыхи талантливых людей должно быть больше", "Красавец! И на вас, и наНаташу похож одновременно 👍", "Удивительно,как видно и Тарзана и Наташу!!! Красивый сыночек получился😍", "Ааааа!Двое из ларца – одинаковы с лица!!!! Ой, переплюнет батьку, Архип!!!", "Яблонькойот яблоньки)))", "Какой красавчик ! Есть кому семейный актерский бизнесподхватить", – писали восторженные поклонники.