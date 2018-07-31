Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко поразил красотой
пользователей Instagram. Поклонники уверены, что вскоре юноша составит
конкуренцию знаменитым родителям.
Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко поразил красотой
пользователей Instagram. Поклонники уверены, что вскоре юноша составит
конкуренцию знаменитым родителям.
Сергей постоянно будоражит умы фанаток своими обнаженными
формами. В его микроблоге огромное количество снимков в стиле ню.
Для того чтобы в 48 лет продолжать сводить с ума миллионы женщин стриптизер тщательно следит за своим телом. Проводит много времени в
спортивном зале и занимается плаванием.
Однако артист с гордостью показывает не только свои упругие бицепсы
и ягодицы. Он часто хвастается подросшим сыном Архипом. К примеру, на одном из
последних опубликованных снимков Глушко позирует вместе с наследником. Юноша
значительно подрос и похорошел.
Подписчики отметили, что подросток взял от родителей
только самое лучшее, поэтому вырос невероятным красавцем и даже смог затмить стареющего отца-стриптизера. По словам фолловеров, Архипу достался мамин разрез глаз, а также папин нос и овал лица.
"Красавчики. Вся семья
изумительная (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. –
Прим. ред.)", "Вам бы еще 😊красивых
и талантливых людей должно быть больше", "Красавец! И на вас, и на
Наташу похож одновременно 👍", "Удивительно,
как видно и Тарзана и Наташу!!! Красивый сыночек получился😍", "Ааааа!
Двое из ларца – одинаковы с лица!!!! Ой, переплюнет батьку, Архип!!!", "Яблонькой
от яблоньки)))", "Какой красавчик ! Есть кому семейный актерский бизнес
подхватить", – писали восторженные поклонники.