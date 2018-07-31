Американские биологи из университета штата Джорджия в Атланте создали нановакцину, защищающую от редких и распространенных штаммов гриппа. Ее работа уже успешно проверена на мышах.

Американские биологи из университета штатаДжорджия в Атланте создали нановакцину, защищающую от редкихи распространенных штаммов гриппа. Ее работа уже успешно проверена намышах.Ранее специалисты создалипервый прототип универсальной нановакцины, защищающей людей и животныхот заражения почти всеми штаммами вируса гриппа типа А. Именно с нимсвязаны все самые серьезные эпидемии этой болезни в истории человечества.После успешного испытания средстваученые задумались о том, можно ли заставить ее бороться со всемитипами и подтипами вируса гриппа, и усилить ее действие. Они поменялиструктуру наночастиц, заменив их жировые компоненты на белковые компонентывируса.Новая версия вакцины защитила подопытных мышей от смертельных доз сразунескольких штаммов гриппа.Новая вакцина действуети на Т-клетки, отвечающие за реакцию на инфекции, и наВ-клетки, вырабатывающие антитела. А эффективность ее работы улучшиласьза счет использования пластыря с набором микроигл, сообщает журнал PNAS.Как писали Dni.Ru, ученые из медицинского центра Колумбийского университета разработалиновую методику в борьбе с заболеванием. Они сумели уничтожить вирус с помощьюультрафиолетовой лампы без вреда для человеческого здоровья. Дело в том,что ультрафиолет работает на длине 222 нановолны, что позволяет ему эффективноликвидировать вредоносные микроорганизмы.