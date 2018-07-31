В понедельник на одной из улиц Великого Новгорода перевернулся автомобиль, перевозящий почтовые посылки и корреспонденцию. Пострадала пассажирка микроавтобуса, ей была оказана необходимая медицинская помощь.

В понедельник, 30 июля, на одной из улиц Великого Новгорода в аварию попал автомобиль УАЗ с логотипом "Почта России".По словам очевидцев, микроавтобус на скорости заехал на бордюр, перевернулся от сильного толчка и задел машину Skoda Fabia, получившую незначительные повреждения.В результате аварии пострадала пассажирка микроавтобуса — ей была оказала необходимая медицинская помощь. О судьбе перевозимых посылок и корреспонденции не сообщается.УФПС Новгородской области оказывает содействие следствию в установлении причин ДТП. Сотруднику оказывается медицинская помощь. Для оперативной доставки отправлений клиентам на маршрут незамедлительно был выведен дополнительный автотранспорт.Как сообщила пресс-служба "Почты России", происшествие не отразилось на обслуживании клиентов федерального почтового оператора. Перед выездом на маршрут следования все водители почтового транспорта проходят обязательное медицинское освидетельствование, а автомобили – технический осмотр.