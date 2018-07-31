Президент Филиппин Родриго Дутерте распорядился уничтожить десятки конфискованных автомобилей и мотоциклов класса люкс. Глава страны со своей командой, а также сотни других наблюдателей, проконтролировали ликвидацию роскошного транспорта.

Президент Филиппин Родриго Дутерте продолжает удивлять мировую общественность своими одиозными поступками. Так, в минувший понедельник, 30 июля, по его распоряжению бульдозером и экскаваторами были уничтожены десятки конфискованных роскошных автомобилей и мотоциклов.Дутерте со своей командой лично присутствовал на мероприятии и контролировал процесс уничтожения люксового транспорта: 68 автомобилей с логотипами Lamborghini, Porsche, Mercedez, а также 8 мотоциклов, в том числе и знаменитые Harley Davidson, на общую сумму около 6,5 миллионов долларов были раздавлены.Следует отметить, что это не первая подобная инициатива главы Филиппин. Так, в феврале этого года по его распоряжению было раздавлено бульдозером два десятка роскошных автомобилей на сумму около 1,2 миллиона долларов, конфискованных у контрабандистов и чиновников.Комментируя произошедшее, Дутерте сообщил, что уничтожение конфискованного транспорта — это сигнал для автопроизводителей, которые должны задуматься о том, чтобы начать официально поставлять свою продукцию в его страну, сертифицированную соответствующим образом, а также выплачивая все необходимые налоги и пошлины.