В общей сложности в дорогих готовых новостройках ЦАО по итогам первого полугодия были выставлены на продажу немногим менее 1400 квартир и апартаментов.

Эксперты компании Insigma поделились информацией, что за прошедший год количество квартир и апартаментов, выставленных на продажу в готовых новостройках премиум- и элит-класса в Центральном административном округе увеличилось на 30%.Итак, по итогам первого полугодия 2018 года на рынке дорогих новостроек ЦАО представлено 36 сданных в эксплуатацию жилых и апартаментных комплексов. По сравнению с первой половиной 2017 года количество готовых дорогих новостроек в рассматриваемой локации увеличилось на два объекта.По шести адресам за прошедший год первичные продажи были завершены, а в восьми новостройках были оформлены разрешения на ввод в эксплуатацию.В общей сложности в дорогих готовых новостройках ЦАО по итогам первого полугодия были выставлены на продажу немногим менее 1400 квартир и апартаментов. За 12 месяцев этот показатель вырос на 30% за счет сдачи в эксплуатацию ряда масштабных проектов.