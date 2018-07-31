Европейская версия компактного вседорожника пережила плановое обновление, которое лишь слегка коснулось видимой части Витары, но зато принесло серьезные изменения под капотом. Правда, не факт, что такой технический апгрейд затронет кроссоверы для рынка России.

Европейская версия компактного вседорожника пережила плановое обновление, которое лишь слегка коснулось видимой части "Витары", но зато принесло серьезные изменения под капотом. Правда, не факт, что такой технический апгрейд затронет кроссоверы для рынка России.