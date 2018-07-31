Телеведущая и певица Ольга Бузова выступила дуэтом со скандально известным рэпером Витей АК-47. Выступление прошло на площадке телестройки Дом-2.

Телеведущая и певица Ольга Бузова выступила дуэтом со скандально известным рэпером Витей АК-47. Выступление прошло на площадке телестройки "Дом-2".Бузова записала песню, посвященную проекту "Дом-2" совместно с рэпером Витей АК-47. Об этом стало известно, когда сама телеведущая обнародовала совместное с музыкантом фото в Instagram.На опубликованном фото Бузова одета в ярко-синее трико, колготки в сеточку и черный бюстгальтер. Эксцентричный наряд вызвал шквал критики у подписчиков исполнительницы.Но больше всего обитателей Сети взбесил факт рабочих отношений Ольги со скандальным рэпером. Дело в том, что еще совсем недавно Витя АК-47 рекламировал онлайн-казино, что было воспринято Интернет-сообществом крайне негативно.Среди нелицеприятных комментариев преобладали и особо гневные сообщения. "Казалось, что Бузова достигла самого дна и дальше уже некуда... Но она смогла его пробить", – высказался неравнодушный обитатель Всемирной паутины.Стоит отметить, что среди злых языком нашлись и те, кто заступился за кумира. "Какие вы все жалкие! Зачем вы на нее подписаны тогда?", – задался риторическим вопросом доброжелатель.Ранее Ольга Бузова заявляла о плохом самочувствии. Поющая ведущая заболела, и приехавшие медики поставили ей капельницы с витаминами.О своем недуге Ольга Бузова рассказала в приложении Stories на страничке в социальной сети Instagram. Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" выложила несколько коротких видео, на которых запечатлена в полосатой пижаме, очках и без косметики.