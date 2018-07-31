Промышлял оружием и наркотиками. Полиция и ФСБ задержали 45-летнего жителя Гусь-Хрустального. По данным оперативников у мужчины было сразу 2 противозаконных бизнеса. В доме подозреваемого нашли больше 150-ти кустов конопли и 88 граммов героина.

Промышлял оружием и наркотиками. Полиция и ФСБ задержали 45-летнего жителя Гусь-Хрустального. По данным оперативников у мужчины было сразу 2 противозаконных бизнеса. В доме подозреваемого нашли больше 150-ти кустов конопли и 88 граммов героина. По информации правоохранителей, ранее судимый мужчина распространял наркотики на территории региона путем закладок. А в гаражном боксе оборудовал подпольную мастерскую. По версии следствия подозреваемый усовершенствовал заказанное по Интернету оружие. Из мастерской изъяли револьвер, пистолет, ружье, сотни патронов, порох и комплектующие к оружию. Сейчас подозреваемый заключен под стражу. Возбуждены уголовные дела.