Просят жаловаться. Во Владимирской области открывается круглосуточная Горячая линия регионального Уполномоченного по правам человека. По номеру 8-900-478-35-62 можно будет сообщить о нарушении избирательных прав граждан. Заработает круглосуточный телефон 9 августа, за месяц до проведения Единого дня голосования.

Просят жаловаться. Во Владимирской области открывается круглосуточная "Горячая линия" регионального Уполномоченного по правам человека. По номеру 8-900-478-35-62 можно будет сообщить о нарушении избирательных прав граждан. Заработает круглосуточный телефон 9 августа, за месяц до проведения Единого дня голосования. А пока сообщать о нарушениях избирательных прав можно по телефонам Аппарата регионального Уполномоченного по правам человека в рабочее время: 8(4922) 53-11-31, 53-20-60