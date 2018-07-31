От содержащихся в изоляторе жалобы поступали неоднократно

От содержащихся в изоляторе жалобы поступали неоднократноПосле убийства во владимирском СИЗО-1 возбуждены уголовные дела на ряд осужденных и некоторых сотрудников изолятора, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Напомним, в феврале прошлого года в одной из камер произошло убийство – 27-летний мужчина шариковой ручкой и лезвием одноразового станка поранил своего сокамерника, а затем задушил его простынями. Во время расследования выяснилась причина конфликта.«Основной причиной совершения преступления послужили умышленные, систематические нарушения закона должностными лицами УФСИН России по Владимирской области. Судом установлено, что на протяжении длительного времени в одной из камер СИЗО-1 по указанию руководства учреждения незаконно содержались осужденные, которые с целью склонения находящихся под стражей лиц к самооговору применяли в отношении последних физическое и психологическое насилие. М. был помещен в одну из подобных камер, где его связали и подвергли побоям и истязаниям», - говорится в сообщении прокуратуры.Известно, что от содержащихся в СИЗО-1 жалобы поступали неоднократно.Уголовные дела возбудили против шести сотрудников системы УФСИН России по Владимирской области (их подозревают в превышении должностных полномочий) и двух осужденных (им вменяют «насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц»).