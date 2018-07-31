Россия спокойно и планомерно отвечает на американские санкции. В этом
месяце Москва продолжила выводить средства, вложенные в казначейские облигации
США.
Россия спокойно и планомерно отвечает на американские санкции. В этом
месяце Москва продолжила выводить средства, вложенные в казначейские облигации
США.
Россия быстро распродает основную часть своих запасов американских долговых
обязательств. С марта по май объем американских казначейских облигаций
в собственности России сократился на 81 миллиард долларов, что
составляет 84% от общего количества ценных бумаг.
А ведь еще 10-15 лет назад Россия хранила в США чуть
ли не все свои валютные резервы. Избавление от американских ценных бумаг всерьез
перепугало инвесторов и породило волну
догадок и предположений о мотивах Москвы, сообщает CNN.
Обозреватели телеканала предполагают, что так Москва стремится
отомстить Вашингтону за те удушающие санкции, которые он ввел против
алюминиевой компании "Русал". В России же пока ограничиваются заявлениями об
обычной смене инвестпортфеля.
""В последние годы мы увеличили долю золота, почти
в 10 раз за 10 лет. Поэтому мы диверсифицируем всю структуру
валют", – заявила глава Центробанка
Эльвира Набиуллина.
Очевидно, что геополитическая напряженность между США
и Россией усилилась примерно в то время, когда начался ускоренный
процесс продажи казначейских облигаций, то есть зимой-весной этого года. Тогда
же Штаты ввели жесткие санкции против "Русала".
На
этом фоне интересная новость пришла из Вашингтона: оказывается, администрация
Трампа заняла сторону России в важном деле, которое грозит расколоть
Всемирную торговую организацию. Как пишет издание Politico, речь идет о введении ограничений на транзитные
перевозки грузов с Украины на рынки Центральной Азии и Кавказа
через территорию Россию.
Москва
объявила об этих мерах два года назад, но только сейчас Белый дом на фоне
собственных пошлин на алюминий, неожиданно подержал Россию, а не Украину в
торговых спорах. Все дело в том, что Вашингтон надеется получить от ВТО положительное
заключение в отношении пошлин.