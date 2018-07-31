Россия спокойно и планомерно отвечает на американские санкции. В этом месяце Москва продолжила выводить средства, вложенные в казначейские облигации США.

Россия спокойно и планомерно отвечает на американские санкции. В этоммесяце Москва продолжила выводить средства, вложенные в казначейские облигацииСША.Россия быстро распродает основную часть своих запасов американских долговыхобязательств. С марта по май объем американских казначейских облигацийв собственности России сократился на 81 миллиард долларов, чтосоставляет 84% от общего количества ценных бумаг.А ведь еще 10-15 лет назад Россия хранила в США чутьли не все свои валютные резервы. Избавление от американских ценных бумаг всерьезперепугало инвесторов и породило волнудогадок и предположений о мотивах Москвы, сообщает CNN.Обозреватели телеканала предполагают, что так Москва стремитсяотомстить Вашингтону за те удушающие санкции, которые он ввел противалюминиевой компании "Русал". В России же пока ограничиваются заявлениями обобычной смене инвестпортфеля.""В последние годы мы увеличили долю золота, почтив 10 раз за 10 лет. Поэтому мы диверсифицируем всю структурувалют", – заявила глава ЦентробанкаЭльвира Набиуллина.Очевидно, что геополитическая напряженность между СШАи Россией усилилась примерно в то время, когда начался ускоренныйпроцесс продажи казначейских облигаций, то есть зимой-весной этого года. Тогдаже Штаты ввели жесткие санкции против "Русала".Наэтом фоне интересная новость пришла из Вашингтона: оказывается, администрацияТрампа заняла сторону России в важном деле, которое грозит расколотьВсемирную торговую организацию. Как пишет издание Politico, речь идет о введении ограничений на транзитныеперевозки грузов с Украины на рынки Центральной Азии и Кавказачерез территорию Россию.Москваобъявила об этих мерах два года назад, но только сейчас Белый дом на фонесобственных пошлин на алюминий, неожиданно подержал Россию, а не Украину вторговых спорах. Все дело в том, что Вашингтон надеется получить от ВТО положительноезаключение в отношении пошлин.