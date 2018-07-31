Белорусский президент Александр Лукашенко впервые после долго отсутствия появился на публике. Его встреча с главой Минского облисполкома Анатолием Исаченко стала первой после сообщений о том, что лидера страны якобы разбил инсульт.

Белорусский президент Александр Лукашенко впервые после долго отсутствия появился на публике. Его встреча с главой Минского облисполкома Анатолием Исаченко стала первой после сообщений о том, что лидера страны якобы разбил инсульт.Встреча Александра Лукашенко и Анатолия Исаченко состояласьв президентской резиденции во вторник, 31 июля. Председатель Миноблисполкомарассказал главе республики о том, как идет уборочная компания в регионе, какразвивается мясная и молочная промышленности, что сделано в сфере дорожногостроительства.Кроме того, региональный чиновник доложил главе государства осоциально-экономическом развитии Минской области. Он, в частности, затронулвопросы поставок предприятиям необходимого оборудования, улучшения услуг всфере пассажирских перевозок и ряд других.Отметим, что сегодняшний выход Александра Лукашенко в свет сталпервым для него появлением на публике за последние несколько дней. Накануне Telegram-каналыи ряд СМИ сообщили о том, что глава белорусского государства перенес инсульт иименно из-за этого якобы отменился визит Лукашенко в Гомель.Попутно в интернете активно муссировалась информация обобщем неважном состоянии здоровья президента соседней республики. Появляласьинформация о том, что он, вроде бы, болен сахарным диабетом и ввиду общегонедомогания уделяет много времени сну и еде, работая по несколько часов в день.В пресс-службе президента Белоруссии такого родаинформационные вбросы опровергли. А информацию об инсульте у АлександраЛукашенко и вовсе назвали "бредом".Напомним, визит президента Белоруссии в Гомель былзапланирован на 26 июля. Однако Лукашенко так и не появился на публике, хотя наместе запланированной встречи уже находились журналисты и охрана главы государства.При этом, по данным официального сайта главы государства, в тот же день подруководством лидера республики прошло совещание по вопросам госслужбы. А двумяднями позже, сообщает портал, Александр Лукашенко принял китайского предпринимателя Чан Чжэньмина.