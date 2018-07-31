Белорусский президент Александр Лукашенко впервые после долго отсутствия появился на публике. Его встреча с главой Минского облисполкома Анатолием Исаченко стала первой после сообщений о том, что лидера страны якобы разбил инсульт.
Белорусский президент Александр Лукашенко впервые после долго отсутствия появился на публике. Его встреча с главой Минского облисполкома Анатолием Исаченко стала первой после сообщений о том, что лидера страны якобы разбил инсульт.
Встреча Александра Лукашенко и Анатолия Исаченко состоялась
в президентской резиденции во вторник, 31 июля. Председатель Миноблисполкома
рассказал главе республики о том, как идет уборочная компания в регионе, как
развивается мясная и молочная промышленности, что сделано в сфере дорожного
строительства.
Кроме того, региональный чиновник доложил главе государства о
социально-экономическом развитии Минской области. Он, в частности, затронул
вопросы поставок предприятиям необходимого оборудования, улучшения услуг в
сфере пассажирских перевозок и ряд других.
Отметим, что сегодняшний выход Александра Лукашенко в свет стал
первым для него появлением на публике за последние несколько дней. Накануне Telegram-каналы
и ряд СМИ сообщили о том, что глава белорусского государства перенес инсульт и
именно из-за этого якобы отменился визит Лукашенко в Гомель.
Попутно в интернете активно муссировалась информация об
общем неважном состоянии здоровья президента соседней республики. Появлялась
информация о том, что он, вроде бы, болен сахарным диабетом и ввиду общего
недомогания уделяет много времени сну и еде, работая по несколько часов в день.
В пресс-службе президента Белоруссии такого рода
информационные вбросы опровергли. А информацию об инсульте у Александра
Лукашенко и вовсе назвали "бредом".
Напомним, визит президента Белоруссии в Гомель был
запланирован на 26 июля. Однако Лукашенко так и не появился на публике, хотя на
месте запланированной встречи уже находились журналисты и охрана главы государства.
При этом, по данным официального сайта главы государства, в тот же день под
руководством лидера республики прошло совещание по вопросам госслужбы. А двумя
днями позже, сообщает портал, Александр Лукашенко принял китайского предпринимателя Чан Чжэньмина.