Первые дома, построенные с нуля, будут введены в эксплуатацию в 2020 году.

Стало известно, что до 2021 года в рамках московской программы реновации будет построено порядка 2,3 млн кв. м жилья для переселенцев."На сегодняшний момент Москомархитектура уже выдала 109 градостроительных планов земельных участков. Это основа для проектирования, экспертизы будущих объектов, фундамент для работы над новостройками", — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.Известно, что первые дома, построенные "с нуля", будут введены в эксплуатацию в 2020 году. Уже подобрано 242 площадки под стартовые дома реновации и на них начнется полноценная стройка.