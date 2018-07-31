Дом-2 продолжит свое существование. Московские
власти предоставили проекту новый участок взамен попавшего под снос павильона.
"Дом-2" продолжит свое существование. Московские
власти предоставили проекту новый участок взамен попавшего под снос павильона.
Участникам самого долгоиграющего реалити-шоу на российском
телевидении не придется переселяться из обжитых домов. Власти столицы,
принявшие решение о сносе съемочного павильона телешоу, предоставили проекту
землю прямо по соседству.
"Собственнику объектов и земельного участка
компенсируют потерю части земельного участка в полной мере. Причем там же, с
другой стороны оставшегося участка", – заявил агентству городских новостей
"Москва" руководитель столичного департамента развития новых
территорий Владимир Жидкин. Чиновник добавил, что решение уже согласовано с
собственником.
Площадка под названием "Поляна" расположена около
поселка Летова Роща в ТиНАО. Около 3 гектаров земли для съемок телешоу
приобрела компания "ЕТК-Инвест". А съемочный павильон, который попадает
под снос, обошелся производителям знаменитой телестройки в 50 миллионов долларов,
напоминает
26 июля стало известно, что съемочную площадку "Дома-2"
снесут. На этом месте пройдет дорога из деревни Саларьево в район Марьино. Строительство
предполагается начать в этом году, а закончить в 2021-м.
Представитель ТНТ на прошлой неделе заявил, что у телеканала
есть действующий контракт с подрядчиком и выразил уверенность, что он исполнит
свои обязательства согласно документу. Тогда же власти столицы пообещали
подобрать новый участок в течение двух месяцев.
Реалити-шоу "Дом-2" выходит в эфир с мая 2004 года.
За это время зрители увидели более 5 тысяч выпусков. Известие о сносе "лобного
места" вызвало ажиотаж в Сети. Поклонники телепроекта горевали, однако
многие пользователи, утомленные проектом, восприняли весть о возможном его
закрытии с удовлетворением. Своей радостью поделился в соцсетях, в частности,
известный боксер и депутат Госдумы Николай Валуев. Однако она оказалась
преждевременной.