Дом-2 продолжит свое существование. Московские власти предоставили проекту новый участок взамен попавшего под снос павильона.

"Дом-2" продолжит свое существование. Московскиевласти предоставили проекту новый участок взамен попавшего под снос павильона.Участникам самого долгоиграющего реалити-шоу на российскомтелевидении не придется переселяться из обжитых домов. Власти столицы,принявшие решение о сносе съемочного павильона телешоу, предоставили проектуземлю прямо по соседству."Собственнику объектов и земельного участкакомпенсируют потерю части земельного участка в полной мере. Причем там же, сдругой стороны оставшегося участка", – заявил агентству городских новостей"Москва" руководитель столичного департамента развития новыхтерриторий Владимир Жидкин. Чиновник добавил, что решение уже согласовано ссобственником.Площадка под названием "Поляна" расположена околопоселка Летова Роща в ТиНАО. Около 3 гектаров земли для съемок телешоуприобрела компания "ЕТК-Инвест". А съемочный павильон, который попадаетпод снос, обошелся производителям знаменитой телестройки в 50 миллионов долларов,напоминает26 июля стало известно, что съемочную площадку "Дома-2"снесут. На этом месте пройдет дорога из деревни Саларьево в район Марьино. Строительствопредполагается начать в этом году, а закончить в 2021-м.Представитель ТНТ на прошлой неделе заявил, что у телеканалаесть действующий контракт с подрядчиком и выразил уверенность, что он исполнитсвои обязательства согласно документу. Тогда же власти столицы пообещалиподобрать новый участок в течение двух месяцев.Реалити-шоу "Дом-2" выходит в эфир с мая 2004 года.За это время зрители увидели более 5 тысяч выпусков. Известие о сносе "лобногоместа" вызвало ажиотаж в Сети. Поклонники телепроекта горевали, однакомногие пользователи, утомленные проектом, восприняли весть о возможном егозакрытии с удовлетворением. Своей радостью поделился в соцсетях, в частности,известный боксер и депутат Госдумы Николай Валуев. Однако она оказаласьпреждевременной.