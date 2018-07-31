Автомобиль BMW X5 на большой скорости вылетел на встречную полосу, столкнулся с легковушкой и сбил трех пешеходов на тротуаре в поселке Коммунарка. По предварительной информации, один из пострадавших скончался от полученных травм.

Камера запечатлела момент серьезной аварии, произошедшей днем в понедельник, 30 июля, на пересечении улиц Александры Монаховой и Фитаревской в поселке Коммунарка в Новой Москве.На записи видно, что автомобиль BMW X5 на большой скорости выехал на полосу встречного движения, столкнулся с легковым Lexus и вылетел за пределы проезжей части около остановки общественного транспорта.Кроссовер сбил трех человек – женщину и двух мужчин, один из которых, по предварительной информации, был эвакуирован медицинским вертолетом, однако впоследствии скончался от полученных травм.По одной из версий, предполагаемый виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, однако эти сведения пока не нашли подтверждения в официальных источниках.