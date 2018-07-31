Экс-вице-премьер Аркадий Дворкович нашел объяснение резкому подорожанию топлива в России. По его мнению, нефтяники воспользовались перестановками в правительстве после вступления в должность президента Владимира Путина. Пересменка в кабинете министров позволила им заметно поднять цены на горючее.

Экс-вице-премьер Аркадий Дворкович нашел объяснение резкому подорожанию топлива в России. По его мнению, нефтяники воспользовались перестановками в правительстве после вступления в должность президента Владимира Путина. Пересменка в кабинете министров позволила им заметно поднять цены на горючее.Резкий скачок цен на бензин, произошедший в нашей стране минувшейвесной, был связан с изменениями в составе кабинета министров. Такое мнениевысказал Аркадий Дворкович, бывший до инаугурации президента Владимира Путина вице-премьером,ответственным за топливно-энергетический комплекс.По мнению бывшего государственного чиновника, произошедшеена бензиновом рынке – следствие "пересменки в правительстве". В этот период,отметил Дворкович, отсутствовало должное ежедневное управление "этойсложной системой сдержек и противовесов в период этой пересменки"."Это не обвинение кого бы то ни было, а объективныйфактор", – цитирует Дворковича . По словам бывшего зампредаправительства, нефтяники во время кадровых перестановок в кабинете министровиспользовали накопленный потенциал роста цен. Это, напомнил он, произошло нафоне "небольшой, буквально двух-трехнедельной, перестановки местами иожиданий, что налоги могут повыситься".Между тем, считает Аркадий Дворкович, при наличии постоянногоконфликта интересов на бензиновом рынке (противостояние "нефтяники – финансоваясистема" – Прим. ред.) ситуация требовала постоянной работы с нефтянымикомпаниями и балансировки интересов. Он уверен, что при наличии четкой работы вэтом направлении в ходе смены кабинета министров рост цен на топливо можно былобы растянуть на больший временной период, что позволило бы "сгладитьдинамику цен".Напомним, максимальный рост цен на топливо в нашей страненаблюдался в апреле – мае 2018 года, притом, что до президентских выборов вмарте цены практически оставались на месте. По итогам первых пяти месяцевтопливо подорожало в среднем на 7,7%, превысив инфляцию почти пятикратно.Волна недовольства складывающейся ситуацией вынудилоправительство принять экстренные меры – были снижены акцизы, кабмин получилправо вводить экспортные пошлины в 90% на нефтепродукты и была введена специальнаянадбавка к акцизам.