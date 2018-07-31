Экс-вице-премьер Аркадий Дворкович нашел объяснение резкому подорожанию топлива в России. По его мнению, нефтяники воспользовались перестановками в правительстве после вступления в должность президента Владимира Путина. Пересменка в кабинете министров позволила им заметно поднять цены на горючее.
Экс-вице-премьер Аркадий Дворкович нашел объяснение резкому подорожанию топлива в России. По его мнению, нефтяники воспользовались перестановками в правительстве после вступления в должность президента Владимира Путина. Пересменка в кабинете министров позволила им заметно поднять цены на горючее.
Резкий скачок цен на бензин, произошедший в нашей стране минувшей
весной, был связан с изменениями в составе кабинета министров. Такое мнение
высказал Аркадий Дворкович, бывший до инаугурации президента Владимира Путина вице-премьером,
ответственным за топливно-энергетический комплекс.
По мнению бывшего государственного чиновника, произошедшее
на бензиновом рынке – следствие "пересменки в правительстве". В этот период,
отметил Дворкович, отсутствовало должное ежедневное управление "этой
сложной системой сдержек и противовесов в период этой пересменки".
"Это не обвинение кого бы то ни было, а объективный
фактор", – цитирует Дворковича . По словам бывшего зампреда
правительства, нефтяники во время кадровых перестановок в кабинете министров
использовали накопленный потенциал роста цен. Это, напомнил он, произошло на
фоне "небольшой, буквально двух-трехнедельной, перестановки местами и
ожиданий, что налоги могут повыситься".
Между тем, считает Аркадий Дворкович, при наличии постоянного
конфликта интересов на бензиновом рынке (противостояние "нефтяники – финансовая
система" – Прим. ред.) ситуация требовала постоянной работы с нефтяными
компаниями и балансировки интересов. Он уверен, что при наличии четкой работы в
этом направлении в ходе смены кабинета министров рост цен на топливо можно было
бы растянуть на больший временной период, что позволило бы "сгладить
динамику цен".
Напомним, максимальный рост цен на топливо в нашей стране
наблюдался в апреле – мае 2018 года, притом, что до президентских выборов в
марте цены практически оставались на месте. По итогам первых пяти месяцев
топливо подорожало в среднем на 7,7%, превысив инфляцию почти пятикратно.
Волна недовольства складывающейся ситуацией вынудило
правительство принять экстренные меры – были снижены акцизы, кабмин получил
право вводить экспортные пошлины в 90% на нефтепродукты и была введена специальная
надбавка к акцизам.