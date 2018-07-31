Жительница Златоуста Александра сама разработала диету и
сбросила 100 килограммов. Специалисты утверждают, что программу самая толстая
девушка Челябинской области выбрала себе идеальную.
Жительница Златоуста Александра сама разработала диету и
сбросила 100 килограммов. Специалисты утверждают, что программу самая толстая
девушка Челябинской области выбрала себе идеальную.
Полнеть Александра начала еще в детстве – после лечения
гормональными препаратами, которые нарушили обмен веществ. Своего веса девушка
не стеснялась. Она с удовольствием демонстрировала пышные формы широкой
аудитории, исполняя песни и выкладывая видео в интернет.
Однако в 18 лет вес преодолел отметку в полтора центнера. А
на 162 килограммах девушка испугалась. "Мне страшно стало. Таких людей по
телевизору показывают. Скоро прославлюсь, как самая толстая девочка Челябинской
области", – рассказывает Саша.
Александра заключила пари с подругами и сбросила десяток
килограммов. Процесс понравился, и она полностью пересмотрела свой рацион.
Вместо целого торта, который Саша могла с удовольствием съесть в одиночку,
девушка приучила себя к крупам, сваренным на воде и чаю без сахара. За три года
такая диета стала привычной. Кроме того, Саша записалась на фитнес, тренируется
каждый день и бегает по 8 километров.
Профессионалы метод Александры одобрили. "У нее все в
балансе. Все питательные вещества. Такое похудение считается физиологичным
правильным, от 2 до 5 килограммов в месяц – сказала "Пятому каналу"
диетолог Оксана Мальцева. А красавица из Златоуста тем временем подумывает о
том, чтобы стать тренером и делиться опытом в социальных сетях.