Жительница Златоуста Александра сама разработала диету и сбросила 100 килограммов. Специалисты утверждают, что программу самая толстая девушка Челябинской области выбрала себе идеальную.

Жительница Златоуста Александра сама разработала диету исбросила 100 килограммов. Специалисты утверждают, что программу самая толстаядевушка Челябинской области выбрала себе идеальную.Полнеть Александра начала еще в детстве – после лечениягормональными препаратами, которые нарушили обмен веществ. Своего веса девушкане стеснялась. Она с удовольствием демонстрировала пышные формы широкойаудитории, исполняя песни и выкладывая видео в интернет.Однако в 18 лет вес преодолел отметку в полтора центнера. Ана 162 килограммах девушка испугалась. "Мне страшно стало. Таких людей потелевизору показывают. Скоро прославлюсь, как самая толстая девочка Челябинскойобласти", – рассказывает Саша.Александра заключила пари с подругами и сбросила десятоккилограммов. Процесс понравился, и она полностью пересмотрела свой рацион.Вместо целого торта, который Саша могла с удовольствием съесть в одиночку,девушка приучила себя к крупам, сваренным на воде и чаю без сахара. За три годатакая диета стала привычной. Кроме того, Саша записалась на фитнес, тренируетсякаждый день и бегает по 8 километров.Профессионалы метод Александры одобрили. "У нее все вбалансе. Все питательные вещества. Такое похудение считается физиологичнымправильным, от 2 до 5 килограммов в месяц – сказала "Пятому каналу"диетолог Оксана Мальцева. А красавица из Златоуста тем временем подумывает отом, чтобы стать тренером и делиться опытом в социальных сетях.