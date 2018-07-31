Жуткая история произошла в американском городе Амит-Сити, штат Луизиана. Там пять членов одной семьи около года держали в рабстве свою 22-летнюю родственницу, страдающую аутизмом.

Жуткая история произошла в американском городеАмит-Сити, штат Луизиана. Там пять членов одной семьи около года держали врабстве свою 22-летнюю родственницу, страдающую аутизмом.Девушкапопала к Ноупам в 2015 году после смерти своей матери. Но ее ждал настоящий ад.Родственникипоселили ее в клетку и стали использовать в качестве рабыни, передает Чтобы девушка не сопротивлялась, ее подсадили на наркотики,принуждали к работе за еду, насиловали и заставляли есть прах умершей матери.Крометого, ее регулярно избивали и кормили фекалиями. Также изверги-извращенцызаявили своей рабыне, что убьют ее при попытке кбегству. Все это время родственники получали е социальные пособия.Жуткие страданиядевушки прекратил один из гостей Ноупов. Он позвонил в полицию и сообщил о невольнице.После этого семья была арестована. Всем ее членам были предъявленыобвинения в незаконном удержании человека, принуждении к подневольному труду, угрозахи пытках, а также сексуальном насилии.В итоге четырем членам семействаНоуп грозит пожизненное заключение, а младшей родственнице, которая неучаствовала в пытках, может сесть в тюрьму на пять лет.Как писали Dni.Ru, 27 июля в одном из жилых домов Москвы трое дочерей 17,18 и19 лет зарезали своего отца-тирана, который годами издевался над ними. Естьинформация, что мужчина принуждал девочек к сексуальному насилию.Отметим, ранее сталоизвестно о страшной истории в Тюхтетском районе Красноярского края. Там40‐летнего жителя обвинили в насилии собственной дочери. Он делал это напротяжении 11 лет. Повзрослев, девушка обратилась в полицию.