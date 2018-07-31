Жуткая история произошла в американском городе
Амит-Сити, штат Луизиана. Там пять членов одной семьи около года держали в
рабстве свою 22-летнюю родственницу, страдающую аутизмом.
Жуткая история произошла в американском городе
Амит-Сити, штат Луизиана. Там пять членов одной семьи около года держали в
рабстве свою 22-летнюю родственницу, страдающую аутизмом.
Девушка
попала к Ноупам в 2015 году после смерти своей матери. Но ее ждал настоящий ад.
Родственники
поселили ее в клетку и стали использовать в качестве рабыни, передает Чтобы девушка не сопротивлялась, ее подсадили на наркотики,
принуждали к работе за еду, насиловали и заставляли есть прах умершей матери.
Кроме
того, ее регулярно избивали и кормили фекалиями. Также изверги-извращенцы
заявили своей рабыне, что убьют ее при попытке к
бегству. Все это время родственники получали е социальные пособия.
Жуткие страдания
девушки прекратил один из гостей Ноупов. Он позвонил в полицию и сообщил о невольнице.
После этого семья была арестована. Всем ее членам были предъявлены
обвинения в незаконном удержании человека, принуждении к подневольному труду, угрозах
и пытках, а также сексуальном насилии.
В итоге четырем членам семейства
Ноуп грозит пожизненное заключение, а младшей родственнице, которая не
участвовала в пытках, может сесть в тюрьму на пять лет.
Как писали Dni.Ru, 27 июля в одном из жилых домов Москвы трое дочерей 17,18 и
19 лет зарезали своего отца-тирана, который годами издевался над ними. Есть
информация, что мужчина принуждал девочек к сексуальному насилию.
Отметим, ранее стало
известно о страшной истории в Тюхтетском районе Красноярского края. Там
40‐летнего жителя обвинили в насилии собственной дочери. Он делал это на
протяжении 11 лет. Повзрослев, девушка обратилась в полицию.