Место России в мире, отношения между Москвой и Вашингтоном, а также конфликт на Украине — эти и многие другие вопросы международной политики обсуждают участники Всероссийского образовательного форума Территория смыслов. Перед молодежью выступил специальный гость форума министр иностранных дел Сергей Лавров. Почему выступление главы МИДа вызвало такой ажиотаж?

Место России в мире, отношения между Москвой и Вашингтоном, а также конфликт на Украине — эти и многие другие вопросы международной политики обсуждают участники Всероссийского образовательного форума "Территория смыслов". Перед молодежью выступил специальный гость форума министр иностранных дел Сергей Лавров. Почему выступление главы МИДа вызвало такой ажиотаж?Уже четвертый год сюда во Владимирскую область, к реке Клязьма, съезжаются лучшие студенты — будущие медики, журналисты, волонтеры и, конечно, начинающие дипломаты, которых здесь больше тысячи. Совсем недавно делиться опытом с подрастающим поколением сюда приезжал главный тренер футбольной сборной Станислав Черчесов. Сегодня гость — министр иностранных дел Сергей Лавров.В лектории — ажиотаж. Отношения Евросоюзом, развитие стран БРИКС. Участников форума волнуют серьезные вопросы. Больше получаса обсуждали ситуацию в Донбассе. "Несмотря на пропаганду и оболванивание общественного мнения на Западе, я считаю, что большинство нормальных украинских граждан понимает всю нелепость происходящего, и тот факт, что ни один миллион украинских граждан ежегодно отдыхает в Крыму, — показатель того, что не удастся вбить клин между нашими народами", — подчеркнул министр.Невозможно было не затронуть и российско-американские отношения. Лавров напомнил недавнем визите в Москву сенаторов из США. "Джон Кеннеди достаточно сурово спросил: "Чего вы от нас хотите?" И я ему сказал: "Мы не только от вас, мы от всех хотим выполнения резолюций по Сирии и Украине, выполнения договоренностей", — сообщил Сергей Лавров.Диалог с молодежью длился почти два часа. Еще минут 15 будущие политики управленцы и дипломаты не отпускали Лаврова — совместные фото, автографы. Министр постарался никого не обидеть. Завтра у участников — новая встреча, на этот раз — с сирийскими сверстниками. Самый большой молодежный форум России продолжается.