Война женщин знаменитого актера Ивана Ивановича Краско продолжается. Из тени вышла еще одна покинутая возлюбленная артиста Дарья Горшкова.

Война женщин знаменитого актера Ивана Ивановича Краскопродолжается. Из тени вышла еще одна покинутая возлюбленная артиста ДарьяГоршкова.Нынешняя супруга Краско Наталья Шевель, уверена, что Дарья напротяжении многих лет обманывала пожилого артиста, уверяя, что именно онявляется отцом ее дочери Марии. Чтобы поговорить по душам, она пригласиласоперницу в студию программы "На самом деле" Первого канала. Также Натальяорганизовала ДНК-экспертизу, которая после 20 лет неопределенности расставитвсе точки над i.По словам молодой супруги Краско, Горшкова принимала ипродолжает принимать материальную помощь от актера, однако в графе отец вметриках девочки указан совсем другой мужчина. "Наш скромный бюджетраспределяется на все его предыдущие семьи. Все его предыдущие знакомства,детей. Я как здравомыслящий человек понимаю, что они имеют право попросить, какбывшие женщины, но, когда же это все закончится", – пожаловалась Наталья Краскоприсутствующим.Ведущий Дмитрий Шепелев дал слово Дарье Горшковой. Женщинарассказала, что с малых лет была влюблена в звезду советского кино. Поэтому,когда Дарье довелось познакомится с Краско, она моментально потеряла голову, не обратив внимания на 40-летнюю разницу в возрасте. "Когдамы с театром-студией пошли поздравлять его на 64-летие. Я его в первый разувидела ни в кино, ни по радио – это произвело на меня впечатление. (…) Черезнекоторое время его пригласили играть в наш спектакль и вкакой-то момент я почувствовала, что испытываю очень нежные чувства. Черезкакой-то момент мы стали встречаться", – рассказала покинутая возлюбленная артиста.Горшкова призналась, что ее совместная жизнь с Краско продлиласьвсего четыре месяца. В квартиру, где проживали влюбленные, вернулся сын Ивана ИвановичаАндрей и буквально выжил ее из дома. Дарья уверила присутствующих, что артисточень хотел жениться на ней, но она отказывалась. По словам экс-возлюбленной,Краско мечтал о семье, поэтому, когда он увлекся другой женщиной, она егоотпустила, хотя сама в тот момент носила под сердцем ребенка.Иван Краско слышал все, что говорила его бывшая зазноба Дарья из-за кулис. Ее слова потрясли артиста. "Почему ты говоришь, что увидел я Машу в три месяца и сказал, что это моя дочь? Ты мне сказала, что это моя дочь",– задался вопросом Краско, войдя в студию.Присутствующие эксперты уговаривали женщину рассказатьправду. Собравшись с духом, Дарья шокировала артиста откровенным признанием: "ИванИванович не ваш это ребенок". Новость морально раздавила пожилого Краско.Ведущий Дмитрий Шепелев обратил внимание на конверт срезультатами ДНК-экспертизы. Шоумен сообщил, что никакого тестирования на самомделе не было, Наталья Шевель вместе с редакторами программы разыграли этотспектакль для того, чтобы выудить из Горшковой правду: "Фактически вас развела девчонка,в этом конверте ничего нет, вас просто взяли на слабо".