В связи со строительством моста через Керченский пролив Совет ЕС внес в список санкций 6 российских компаний. Как говорится в соответствующем постановлении, решение принято в рамках мер непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя.

В связи со строительством моста через Керченский пролив Совет ЕС внес в список санкций 6 российских компаний. Как говорится в соответствующем постановлении, решение принято "в рамках мер непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя".Как уточняет РИА Новости, Совет ЕС рассматривает строительство Керченского моста как "дальнейшие действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".Под санкции попали "Стройгазмонтаж-Мост", АО "ВАД", судостроительный завод "Залив", ПАО "Мостотрест", институт "Гипростроймост", "Стройгазмонтаж – СГМ Груп". Активы, принадлежащие этим организациям в ЕС, будут заморожены.В настоящее время число организаций, включенных в санкционный список ЕС, достигло 44. Кроме того, въезд на территорию ЕС и замораживание активов введен в отношении 155 лиц.Накануне о продлении антироссийских санкций заявил президент США Дональд Трамп.