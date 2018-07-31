Россиянин Сергей Шубенков, являющийся лидером сезона в беге на 110 метров с барьерами, в преддверии старта чемпионата Европы по легкой атлетике заявил, что не стоит его записывать в главные фавориты турнира. Спортсмен признался, что победить в Берлине будет непросто.

Россиянин Сергей Шубенков, являющийся лидером сезона в беге на 110 метров с барьерами, в преддверии старта чемпионата Европы по легкой атлетике заявил, что не стоит его записывать в главные фавориты турнира. Спортсмен признался, что победить в Берлине будет непросто.Шубенков вспомним континентальное первенство-2014, на котором россиянин стал первым. "Француз Лагард весь сезон побеждал всех, выиграл "Бриллиантовую лигу", выбегал из 13 секунд. А приехал в Цюрих, в финале наспотыкался и ничего у него не получилось", — приводит слова легкоатлета ТАСС.Кроме того, он заявил, что готовится к тяжелым соревнованиям. "Не надо думать, что победа на чемпионате Европы у меня почти в кармане", — добавил спортсмен.Напомним, что в нынешнем сезоне Сергей Шубенков уже дважды побеждал на этапах "Бриллиантовой лиги". Один из этапов россиянин пропустил, чтобы лучше подготовиться к чемпионату Европы по легкой атлетике, который стартует в Берлине 6 августа.