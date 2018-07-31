Причину плохого состояния Аскольда Запашного врачи пока не
выяснили. Сам дрессировщик рассказал о сильных болях, с которыми его доставили
в больницу.
Причину плохого состояния Аскольда Запашного врачи пока не
выяснили. Сам дрессировщик рассказал о сильных болях, с которыми его доставили
в больницу.
Ничего серьезного не случилось, уверен Аскольд Запашный. Как
рассказал народный артист, врачи проводят обследование, диагноз пока не
поставили. "Были сильные боли с утра, сейчас болевые ощущения сняли
обезболивающим. Сейчас чувствую себя хорошо", - заявил дрессировщик.
Руководитель Большого Московского цирка уверен, что на
график выступлений этот инцидент не повлияет. Согласен с братом и Эдгард
Запашный. По его словам, выступления ни в коем случае отменены не будут. "Даже
если вдруг моего брата решат оставить в больнице, то представление все равно не
будет отменено. У нас есть варианты, когда мы можем работать с братом по одному",
– рассказал Эдгард радиостанции "Говорит Москва".
Запашный также уверен, что ничего серьезного с его братом не
произошло. Он рассказал, что Аскольду стало плохо, когда он ехал на работу. Ему
вызвали скорую, в больницу с дрессировщиком отправились жена и мать.
У Татьяны Запашной своя версия того, что случилось с ее
сыном. По ее словам, накануне Аскольд был в Подмосковье, катался на водных
лыжах. Мать утверждает, что дрессировщик упал и нахлебался воды, а в больнице
врачи промывают ему желудок. В то же время, некоторые СМИ продолжают
утверждать, что причина госпитализации Аскольда Запашного – панкреатит.