Причину плохого состояния Аскольда Запашного врачи пока не выяснили. Сам дрессировщик рассказал о сильных болях, с которыми его доставили в больницу.

Причину плохого состояния Аскольда Запашного врачи пока невыяснили. Сам дрессировщик рассказал о сильных болях, с которыми его доставилив больницу.Ничего серьезного не случилось, уверен Аскольд Запашный. Какрассказал народный артист, врачи проводят обследование, диагноз пока непоставили. "Были сильные боли с утра, сейчас болевые ощущения снялиобезболивающим. Сейчас чувствую себя хорошо", - заявил дрессировщик.Руководитель Большого Московского цирка уверен, что награфик выступлений этот инцидент не повлияет. Согласен с братом и ЭдгардЗапашный. По его словам, выступления ни в коем случае отменены не будут. "Дажеесли вдруг моего брата решат оставить в больнице, то представление все равно небудет отменено. У нас есть варианты, когда мы можем работать с братом по одному",– рассказал Эдгард радиостанции "Говорит Москва".Запашный также уверен, что ничего серьезного с его братом непроизошло. Он рассказал, что Аскольду стало плохо, когда он ехал на работу. Емувызвали скорую, в больницу с дрессировщиком отправились жена и мать.У Татьяны Запашной своя версия того, что случилось с еесыном. По ее словам, накануне Аскольд был в Подмосковье, катался на водныхлыжах. Мать утверждает, что дрессировщик упал и нахлебался воды, а в больницеврачи промывают ему желудок. В то же время, некоторые СМИ продолжаютутверждать, что причина госпитализации Аскольда Запашного – панкреатит.