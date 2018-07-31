У компактного вседорожника Skoda Karoq появилась внедорожная модификация Scout. Отличается она не только более суровой внешностью, но и кое-какими изменениями по технической части. Правда, до России такой паркетник может и не добраться.
<a href="http://33live.ru/novosti/31-07-2018-skoda-predstavila-offroad-versiyu-krossovera-karoq.html" target="_blank">Skoda представила оффроад-версию кроссовера Karoq</a> - У компактного вседорожника Skoda Karoq появилась внедорожная модификация Scout. Отличается она не только более суровой внешностью, но и кое-какими изменениями по технической части. Правда, до России такой паркетник может и не добраться.
[url=http://33live.ru/novosti/31-07-2018-skoda-predstavila-offroad-versiyu-krossovera-karoq.html]Skoda представила оффроад-версию кроссовера Karoq[/url] - У компактного вседорожника Skoda Karoq появилась внедорожная модификация Scout. Отличается она не только более суровой внешностью, но и кое-какими изменениями по технической части. Правда, до России такой паркетник может и не добраться.