У компактного вседорожника Skoda Karoq появилась внедорожная модификация Scout. Отличается она не только более суровой внешностью, но и кое-какими изменениями по технической части. Правда, до России такой паркетник может и не добраться.

У компактного вседорожника Skoda Karoq появилась "внедорожная" модификация Scout. Отличается она не только более суровой внешностью, но и кое-какими изменениями по технической части. Правда, до России такой паркетник может и не добраться.