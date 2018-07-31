Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве пресекли деятельность группы, участники которой обвиняются в производстве и сбыте контрафактных дрожжей с незаконным использованием товарного знака...

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресекли деятельность группы, участники которой обвиняются в производстве и сбыте контрафактных дрожжей с незаконным использованием товарного знака известного мирового производителя», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории одного из складских комплексов столицы выявлен подпольный цех, в котором находилось 5 производственных станков, предназначенных для изготовления готовой продукции. Склад был оборудован злоумышленниками в одном из гаражных комплексов в Московской области. В нем полицейские обнаружили и изъяли более 76 000 упаковок контрафактных дрожжей.«Главным следственным управлением ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 180 УК РФ», - добавила Ирина Волк.В настоящее время одному из фигурантов предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении и судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк