Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России совместно с ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве пресечено производство контрафактных моторных масел, не отвечающих требованиям технического регламента...
«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве пресечено производство контрафактных моторных масел, не отвечающих требованиям технического регламента», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Установлено, что производство и хранение фальсифицированной продукции осуществлялось на территории Павлово-Посадского района Московской области. Готовая продукция сбывалась под брендами известных мировых производителей во всех регионах страны.
«В ходе проведения обысков в складских помещениях обнаружено оборудование для производства и розлива контрафактного масла, 14 тысяч пластиковых канистр с готовой продукцией, 200-литровые бочки с горючим, этикетки различных фирм производителей моторных масел.
В офисных помещениях обнаружена документация, свидетельствующая о реализации моторных масел через подконтрольные организации, печати, а также иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела», - отметила Ирина Волк.
Проведенный экспресс-анализ изъятых образцов моторных масел показал, что продукция не соответствует оригинальной.
«На основании собранных материалов СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 180 (Незаконное использование средств индивидуализации товаров) Уголовного кодекса Российской Федерации.
По предварительным оценкам, правообладателям причинен ущерб на сумму более 5 млн рублей», - добавила Ирина Волк.
Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к противоправной деятельности.