Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России совместно с ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве пресечено производство контрафактных моторных масел, не отвечающих требованиям технического регламента...

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве пресечено производство контрафактных моторных масел, не отвечающих требованиям технического регламента», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Установлено, что производство и хранение фальсифицированной продукции осуществлялось на территории Павлово-Посадского района Московской области. Готовая продукция сбывалась под брендами известных мировых производителей во всех регионах страны.«В ходе проведения обысков в складских помещениях обнаружено оборудование для производства и розлива контрафактного масла, 14 тысяч пластиковых канистр с готовой продукцией, 200-литровые бочки с горючим, этикетки различных фирм производителей моторных масел.В офисных помещениях обнаружена документация, свидетельствующая о реализации моторных масел через подконтрольные организации, печати, а также иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела», - отметила Ирина Волк.Проведенный экспресс-анализ изъятых образцов моторных масел показал, что продукция не соответствует оригинальной.«На основании собранных материалов СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 180 (Незаконное использование средств индивидуализации товаров) Уголовного кодекса Российской Федерации.По предварительным оценкам, правообладателям причинен ущерб на сумму более 5 млн рублей», - добавила Ирина Волк.Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к противоправной деятельности.