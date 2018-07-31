Злоумышленники, используя счета подконтрольных фиктивных организаций, осуществляли инкассацию и кассовое обслуживание. Доход от противоправной деятельности превысил 9 млн рублей...

Оперативники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности.Сотрудники полиции установили, что злоумышленники, используя счета подконтрольных фиктивных организаций, осуществляли инкассацию и кассовое обслуживание физических лиц, получая комиссионное вознаграждение. Доход от противоправной деятельности превысил 9 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали девять подозреваемых.Следственным управлением УВД по СВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29