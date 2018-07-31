Установлено, что молодой человек пришел в кафе с крысой и положил ее на стол...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками ОМВД России по району Якиманка задержали 32-летнего приезжего по подозрению в вымогательстве 1 миллиона рублей..В полицию обратился генеральный директор одного из московских кафе. Девушка рассказала, что посетитель вымогает крупную сумму денег за нераспространение сведений, подрывающих деловую репутацию сети кафе.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Установлено, что молодой человек пришел в кафе с крысой и положил ее на стол, после чего заявил о том, что хочет получить компенсацию за причиненный моральный ущерб, ссылаясь на то, что животное было обнаружено им в кафе.По данному факту следствием ОМВД России по району Якиманка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ «Вымогательство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61