Установлено, что злоумышленник, путем подбора ключей проник на склад, похитил тепловые батареи, погрузил в свой автомобиль и скрылся...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Нагатино-Садовники задержали 21-летнего жителя столицы, подозреваемого в краже тепловых батарей.В полицию обратился представитель одной из столичных фирм. Мужчина рассказал, что со склада организации пропали тепловые батареи, общей стоимостью около 1 миллиона рублей.В ходе патрулирования территории сотрудники полиции задержали подозреваемого на Нагатинской улице. Установлено, что злоумышленник, путем подбора ключей проник на склад, похитил тепловые батареи, погрузил в свой автомобиль и скрылся с места происшествия.Следственным отделением ОМВД России по району Нагатино-Садовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время похищенное изъято.Полицейские Южного округа проводят дальнейшие мероприятия, направленные на выявление возможных соучастников противоправной деятельности.Пресс-служба УВД по ЮАО (495) 734-61-22