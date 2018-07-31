При личном досмотре у пассажира автомобиля были обнаружены и изъяты 3 свертка из полимерного материала, в котором находились стрейч-пакеты с расфасованным порошкообразным веществом...

Сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве задержан 19-летний молодой человек, подозреваемый в покушении на сбыт наркотического средства – амфетамина.В результате проверочных мероприятий на Полярной улице сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль «Рено».При личном досмотре у пассажира автомобиля были обнаружены и изъяты 3 свертка из полимерного материала, в котором находились стрейч-пакеты с расфасованным порошкообразным веществом. Исследованием установлено, что изъятое является психотропным веществом, которое содержит в своем составе амфетамин, общей массой около более 170 граммов.Следствием ОМВД России по району Северное Медведково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81