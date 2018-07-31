В связи с произошедшим дорожно-транспортным происшествием в районе 31 км Ярославского шоссе территории Московской области, в данном районе затруднено движение транспорта...

В связи с произошедшим дорожно-транспортным происшествием в районе 31 км Ярославского шоссе территории Московской области, в данном районе затруднено движение транспорта.Во избежание заторовых ситуаций на Ярославском шоссе от МКАД до места происшествия, введено временное ограничение для движения грузового транспорта, а именно, для вышеуказанной категории транспортных средств, предусмотрены маршруты движения по Щелковскому и Дмитровскому шоссе.Госавтоинспекция столицы обращается к водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81