Трагедию, разыгравшуюся в одном из жилых домов на Алтуфьевском шоссе столицы, прокомментировала психотерапевт Марина Переверзева. Она предположила, почему сестры не сбегали от родителя-тирана.

Трагедию, разыгравшуюся в одном из жилыхдомов на Алтуфьевском шоссе столицы, прокомментировала психотерапевт МаринаПереверзева. Она предположила, почему сестры не сбегали от родителя-тирана.Специалистсчитает, что в этой семейной драме слишком много темных пятен, чтобы делатьоднозначные выводы психическом состоянии девушек до и во время убийства.Переверзева полагает, что, если отец действительно был насильником и извергом, этомогло спровоцировать реакцию психики, когда его дочери 17, 18 и 19 лет присамозащите могли убить мужчину.Но шокирует не толькофакт жуткого кровавого преступления, но и то, что девушки терпелиизмывательства, не обращаясь в правоохранительные органы. "В любом случаестранно, что три практически взрослые сестры не пытались сообщить в полицию одействиях отца или просто уйти из дома, чтобы избежать насилия ииздевательств", — цитируетпсихотерапевта "Московский комсомолец".Материал дополняется