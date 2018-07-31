Трагедию, разыгравшуюся в одном из жилых
домов на Алтуфьевском шоссе столицы, прокомментировала психотерапевт Марина
Переверзева. Она предположила, почему сестры не сбегали от родителя-тирана.
Трагедию, разыгравшуюся в одном из жилых
домов на Алтуфьевском шоссе столицы, прокомментировала психотерапевт Марина
Переверзева. Она предположила, почему сестры не сбегали от родителя-тирана.
Специалист
считает, что в этой семейной драме слишком много темных пятен, чтобы делать
однозначные выводы психическом состоянии девушек до и во время убийства.
Переверзева полагает, что, если отец действительно был насильником и извергом, это
могло спровоцировать реакцию психики, когда его дочери 17, 18 и 19 лет при
самозащите могли убить мужчину.
Но шокирует не только
факт жуткого кровавого преступления, но и то, что девушки терпели
измывательства, не обращаясь в правоохранительные органы. "В любом случае
странно, что три практически взрослые сестры не пытались сообщить в полицию о
действиях отца или просто уйти из дома, чтобы избежать насилия и
издевательств", — цитирует
психотерапевта "Московский комсомолец".
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