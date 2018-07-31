Останкинский суд Москвы продлил на 72 часа срок задержания трем сестрам, задержанным по подозрению в убийстве своего отца. Девушкам предъявлено обвинение по статье Убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Останкинский суд Москвы продлил на 72 часа срок задержания трем сестрам, задержанным по подозрению в убийстве своего отца. Девушкам предъявлено обвинение по статье "Убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой".Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Анна Селиванова, рассмотрение всех трех материалов по решению суда проходило в закрытом режиме.В минувшую пятницу, 27 июля, в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери потерпевшего в возрасте 17, 18 и 19 лет. В ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени "моральных страданий".