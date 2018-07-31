Одна из звезд заокеанской Национальной баскетбольной ассоциации, форвард сборной США и клуба Атланта Хоукс Кармело Энтони, скорее всего, в ближайшее время покинет клуб, в который он перешел всего несколько дней назад.

Одна из звезд заокеанской Национальной баскетбольной ассоциации, форвард сборной США и клуба "Атланта Хоукс" Кармело Энтони, скорее всего, в ближайшее время покинет клуб, в который он перешел всего несколько дней назад.Лишь в минувшие выходные Энтони прошел медицинское обследование в стане "ястребов", а во вторник, 31 июля, клуб планирует отчислить нападающего. Баскетболист перешел в "Атланту" из "Оклахомы-Сити Тандер" в результате трехстороннего обмена. "Хоукс" выкупят его контракт, выплатив ему 28 млн долларов.Покинув рынок отказов, Энтони, который в составе сборной своей страны выиграл три Олимпиады, собирается заключить годичный контракт на 2,4 млн долларов с "Хьюстон Рокетс", сообщает Yahoo! Sports. В "Оклахоме" он провел всего один сезон, а до этого играл за "Денвер Наггетс" и "Нью-Йорк Никс".