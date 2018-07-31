Достоянием общественности стала финансовая отчетность футбольного клуба Зенит за календарный 2017 год. СПАРК сообщает, что питерский клуб впервые за последние три года продемонстрировали отрицательные финансовые показатели. Убыток составил 231,4 млн рублей.

Достоянием общественности стала финансовая отчетность футбольного клуба "Зенит" за календарный 2017 год. СПАРК сообщает, что питерский клуб впервые за последние три года продемонстрировали отрицательные финансовые показатели. Убыток составил 231,4 млн рублей.Общая выручка "Зенита" составила 9,7 млрд рублей, сообщает сайт Фонтанка.Ru, и этот показатель на уровне последних лет, но в последний раз экс-чемпион России уходил в минус в 2014 году: тогда убыток составил рекордные за все годы 5,2 млрд рублей. В том году "Зенит" был наказан УЕФА за нарушение финансового Fair Play: нельзя тратить больше, чем зарабатываешь.Наилучшие финансовые показатели "сине-бело-голубые" продемонстрировали в 2016 году, когда в Китай за рекордные 80 млн евро были проданы бразилец Халк и бельгиец Витсель. Тогда клуб закончил год с чистой прибылью в 5,6 млрд рублей.