Задержанные полицией участники панк-группы Pussy Riot обвиняются в проведении массового мероприятия без предварительного согласования.

Задержанные полицией участники панк-группы Pussy Riot обвиняются в проведении массового мероприятия без предварительного согласования.Как передает "Интерфакс", об этом говорится в сообщении группы, размещенной в соцсети.Данная статья Административного кодекса РФ, в нарушении которой обвиняют представителей Pussy Riot, предусматривает штраф от 20 до 30 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 50 часов или административный арест на срок до 10 суток.Ранее участник акции Pussy Riot в финале чемпионата мира по футболу Петр Верзилов проинформировал общественность о том, что его и остальных участников акции — Ольгу Курачеву, Ольгу Пахтусову и Веронику Никульшину — вновь задержали после выхода из спецприемника, где они отбывали административный арест.15 июля 2018 года все четверо в полицейской форме выбежали на футбольное поле во время финального матча между командами Франции и Хорватии в Москве на Большой спортивной арене "Лужники". Акция была посвящена требованию "освобождения политзаключенных", в том числе украинского режиссера Олега Сенцова.После этого Мосгорсуд приговорил акционистов 15 суткам административного ареста, а за ношение полицейской формы мировой суд Хамовнического района Москвы наложил на них штраф в полторы тысячи рублей на каждого.