ОМВД России по району Гольяново устанавливает местонахождение пропавшего без вести Дремо Станислава Эдуардовича...

ОМВД России по району Гольяново устанавливает местонахождение пропавшего без вести Дремо Станислава Эдуардовича, 05.05.1982 года рождения, уроженца р. Беларусь, который 23 июля 2018 года ушёл из хостела на Байкальской улице и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 35 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы тёмные, короткие.Одет: синие джинсы, синяя рубашка в чёрную полоскуУВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам 8 (495) 965-15-01, 8 (495) 965-14-01, 8 (495) 965-22-48, в службу «102» (с мобильных телефонов – 112) или по телефону в ОМВД России по району Гольяново 8(495)467-63-47, 8(495)467-37-59.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73