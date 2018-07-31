Отдел МВД России по району Отрадное устанавливает местонахождение пропавшей без вести Завидовой Пелагеи Григорьевны...

Отдел МВД России по району Отрадное устанавливает местонахождение пропавшей без вести Завидовой Пелагеи Григорьевны, 1939 года рождения, жительницы г. Москвы, которая 21 июля 2018 г. ушла из дома на улице Декабристов и до настоящего времени её местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 75-80 лет, рост 160-170 см.Была одета: черные короткие зимние сапоги, ветровка, брюки черного цвета.Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемой, просим сообщить по телефонам: 8 (499) 204-00-82; 8 (499) 204-00-72 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29