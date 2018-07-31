В Донбассе сделали заявление о вхождении непризнанных
Донецкой и Луганской народных республик в состав России. По словам экс-министра
обороны ДНР Игоря Хакимзянова, это возможно только в том случае, если
республики будут контролировать всю территорию региона.
В Донбассе сделали заявление о вхождении непризнанных
Донецкой и Луганской народных республик в состав России. По словам экс-министра
обороны ДНР Игоря Хакимзянова, это возможно только в том случае, если
республики будут контролировать всю территорию региона.
Хакимзянов отметил, что в 2014 году, когда в Донбассе только
начинались известные события, все понимали, что местные предприятия
ориентированы на Украину. По его словам, тогдашние руководители молодых
республик предлагали постепенную переориентацию промышленных мощностей на
Россию, а затем и воссоединение.
В сегодняшних условиях, подчеркнул бывший министр обороны
ДНР, самопровозглашенные республики должны выдавить украинскую армию за пределы
бывших Донецкой и Луганской областей и полностью взять Донбасс под контроль. На
его взгляд, это возможно только при сочетании военных и дипломатических методов.
По словам Хакимзянова, сейчас народно-хозяйственный комплекс
ДНР и ЛНР переживает не лучшие времена. Он напомнил, что две трети заявленной
территории республик занято украинской армией, электричество также поступает с
Незалежной. "Прежде чем интегрироваться в состав России, нужно возвращать
регион полностью под свой контроль", – сказал военный.
Активная фаза конфликта в Донбассе завершилась зимой 2015
года, когда вооруженные силы республик взяли под контроль город Дебальцево -
один из основных транспортных и логистических узлов региона. В настоящее время
Донецк и Луганск контролирует примерно треть территории бывших Донецкой и
Луганской областей Украины.
Незалежная по-прежнему не желает вести переговоры напрямую с властями ДНР и
ЛНР, а также продолжает экономическую блокаду неподконтрольных территорий. Киев
отказывается исполнять перед местными жителями социальные обязательства, в том
числе выплачивать пенсии и пособия, не пропускает в самопровозглашенные
республики транспорт. Тем самым Украина сама ускоряет разрыв связей с Донбассом, фактически не оставляя региону иного выбора,
кроме ускоренной интеграции с Россией.