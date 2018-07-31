В Донбассе сделали заявление о вхождении непризнанных Донецкой и Луганской народных республик в состав России. По словам экс-министра обороны ДНР Игоря Хакимзянова, это возможно только в том случае, если республики будут контролировать всю территорию региона.

В Донбассе сделали заявление о вхождении непризнанныхДонецкой и Луганской народных республик в состав России. По словам экс-министраобороны ДНР Игоря Хакимзянова, это возможно только в том случае, еслиреспублики будут контролировать всю территорию региона.Хакимзянов отметил, что в 2014 году, когда в Донбассе тольконачинались известные события, все понимали, что местные предприятияориентированы на Украину. По его словам, тогдашние руководители молодыхреспублик предлагали постепенную переориентацию промышленных мощностей наРоссию, а затем и воссоединение.В сегодняшних условиях, подчеркнул бывший министр обороныДНР, самопровозглашенные республики должны выдавить украинскую армию за пределыбывших Донецкой и Луганской областей и полностью взять Донбасс под контроль. Наего взгляд, это возможно только при сочетании военных и дипломатических методов.По словам Хакимзянова, сейчас народно-хозяйственный комплексДНР и ЛНР переживает не лучшие времена. Он напомнил, что две трети заявленнойтерритории республик занято украинской армией, электричество также поступает сНезалежной. "Прежде чем интегрироваться в состав России, нужно возвращатьрегион полностью под свой контроль", – сказал военный.Активная фаза конфликта в Донбассе завершилась зимой 2015года, когда вооруженные силы республик взяли под контроль город Дебальцево -один из основных транспортных и логистических узлов региона. В настоящее времяДонецк и Луганск контролирует примерно треть территории бывших Донецкой иЛуганской областей Украины.Незалежная по-прежнему не желает вести переговоры напрямую с властями ДНР иЛНР, а также продолжает экономическую блокаду неподконтрольных территорий. Киевотказывается исполнять перед местными жителями социальные обязательства, в томчисле выплачивать пенсии и пособия, не пропускает в самопровозглашенныереспублики транспорт. Тем самым Украина сама ускоряет разрыв связей с Донбассом, фактически не оставляя региону иного выбора,кроме ускоренной интеграции с Россией.