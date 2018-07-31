Без горячей воды остаются жильцы 240 домов

Без горячей воды остаются жильцы 240 домовВ Костроме на ремонт теплосетей направили дополнительные бригады, сообщает администрация города.На данный момент из-за повреждений на сетях после опрессовок без горячей воды остаются 240 домов. Специалисты сейчас проводят капитальный ремонт.«В общей сложности ресурсоснабжающими организациями задействовано порядка 80 рабочих. Это 20 ремонтных бригад. 4 бригады ТГК-2 ведут работы на магистральных теплосетях и 16 бригад муниципального предприятия «Городские сети» ремонтируют квартальные сети», - говорят в мэрии.Отметим, что бригады будут работать и по выходным дням.