Ранее уже привлекавшиеся к ответственности за аналогичные правонарушения, граждане вновь сели за руль автомобиля, употребив перед поездкой алкоголь.

Отделом дознания МО МВД России «Ковровский» возбуждены уголовные дела в отношении водителей, задержанных за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Фигурантами уголовных дел стали 35-ти и 24-летний жители города Коврова и 58-летний житель Москвы.Ранее уже привлекавшиеся к административной ответственности за аналогичные правонарушения, автолюбители, не сделав должных выводов, вновь сели за руль транспортных средств, употребив перед поездкой алкоголь. Нарушители были задержаны инспекторами дорожно-патрульной службы ГИБДД Ковровского МО МВД 27 и 28 июля текущего года на территории города Коврова.Согласно санкции статьи 264.1 УК РФ им может грозить максимальное наказание до двух лет лишения свободы.