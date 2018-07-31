Основной деятельностью тыловых подразделений в системе МВД России является материально-техническое снабжение всех подразделений полиции...

В мероприятии приняли участие начальник Управления организации тылового обеспечения ГУ МВД России полковник внутренней службы Алексей Макаров, главный редактор газеты «Петровка, 38» полковник милиции в отставке Александр Обойдихин, а также сотрудники московского Главка и ветераны органов внутренних дел.1918 год – год образования хозяйственной службы МВД. Решением исполкома Петросовета, центральный, районные и подрайонные Комитеты революционной охраны были преобразованы в Комендатуры революционной охраны. В состав этих комендатур входил и хозяйственный отдел. Спектр задач, решаемых службой тыла, чрезвычайно широк: поддержание необходимого уровня материально-технического обеспечения, антитеррористической защищенности, технической готовности автотранспорта, обеспечение сохранности и исправности имущества вооружения, обеспечение горюче-смазочными материалами, мебелью, оргтехникой и другими материальными средствами, а также эксплуатация и ремонт зданий и помещений.«Основной деятельностью тыловых подразделений в системе МВД России является материально-техническое снабжение всех подразделений полиции. На сегодняшний день можно отметить высокий уровень работы и профессионализм сотрудников тылового обеспечения Главка - отметил начальник Управления организации тылового обеспечения ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Алексей Макаров, неоценимый вклад в развитие подразделения вносят ветераны, которые делятся накопленным опытом с молодыми сотрудниками органов внутренних дел».В честь векового юбилея сотрудники тыловой службы ГУ МВД России по г. Москве были отмечены ведомственными наградами, благодарностями и почетными грамотами. В завершении торжественной встречи Культурный центр московской полиции подарил гостям праздничный концерт с выступлением артистов эстрады и творческих коллективов столичного ГлавкаПресс-служба ГУ МВД России по г. Москве